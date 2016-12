Pablo Galdames: El proceso del recambio debe ser paulatino y están los jugadores para eso

El seleccionado chileno Pablo Galdames aseguró que en nuestro país existen futbolistas que pueden tomar la posta del exitoso equipo nacional, pero advirtió que se trata de un proceso que debe ser realizado de forma paulatina.

"Igualar a esta selección es muy complicado. Es un proceso que debe ser paulatino, hay jugadores que a largo plazo pueden igualar las cosas que consiguió esta selección. No se hace de un día para otro, es un proceso y están los jugadores", señaló el jugador de Unión Española.

"La palabra recambio es sacar 11 jugadores y poner 11. Insisto en que es un proceso que se tiene que cumplir. Son etapas que hay que quemar y creo que hay jugadores para hacerlo", indicó.

"No va a salir Alexis Sánchez y entrar otro, porque es único y tiene condiciones extraordinarias, pero hay jugadores para poder hacer ese recambio, porque en la sub 20 hay varios jugadores que han disputado varios partidos en Primera", argumentó Galdames.

Consultado sobre un supuesto interés de Universidad de Chile en sus servicios, señaló que "estoy concentrado en la selección para aprovechar mi oportunidad. Lo que pase de 'Pinto Durán' hacia afuera no lo miro mucho".

Además, el volante "hispano" destacó que "es un premio" conseguir esta convocatoria para jugar la China Cup y expresó que sus méritos fueron realizar buenos campeonatos con la tricota de Unión.

"He tenido buenos campeonatos que me hicieron llegar a esta nómina. Ese es el camino, no bajar los brazos", argumentó para luego apuntar a que "hay que imitar" a jugadores como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Arturo Vidal "y aprender de ellos".

"Es necesario para meterme en este grupo tan exitoso. Es lo que me queda y voy a dejar todo para poder aprender y tratar de quedarme en la selección".

Sobre su inclusión en el grupo, Galdames recordó que "tenía 13 años cuando la selección jugaba el Mundial del 2010 y ahora soy compañero de varios, es un orgullo. Nos han acogido de buena manera, están pendientes de todo y están para lo que necesitemos".