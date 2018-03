Reinaldo Rueda: El desafío es igualar y prepararse para suplir a una generación histórica

El director técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda habló este jueves desde "Juan Pinto Durán" del inicio de los micro ciclos, asegurando que el grupo que trabajó lo sorprendió por su profesionalismo, agregando que son futbolistas que tienen la difícil tarea de reemplazara a una generación histórica.

"El tema de la renovación se trató con todos los jugadores que visitamos en el extranjero y con quienes estuvieron esta semana. Se habló de los objetivos a corto y mediano plazo. Todos aspiran a llegar al Mundial de 2022", comenzó diciendo.

"La evaluación de la experiencia pasada fue muy positiva, se asumieron responsabilidades. Ahora el desafío es igualar y prepararse para reemplazar a esta generación histórica, algo que no será fácil, todos han sufrido esa transición que se tiene que dar", agregó.

En cuanto a los que se están sumando a este proceso, aseguró que "los que están se tienen que preparar para saber en qué momento se van con decoro y los que están deben prepararse para remplazarlos con liderazgo".

Respecto a los futbolistas con los que trabajó durante esta semana, aseguró que "el profesionalismo de los jugadores nominados superó mis expectativas, seguramente muchos de ellos estarán en la selección ya sea a corto, mediano o largo plazo".

Sobre el esperado recambio, Rueda fue consultado por dos jugadores en especial, Oscar Opazo y Paulo Díaz. "Todos conocemos sus virtudes y condiciones, no me gusta singularizar, siempre tratamos de hablar del colectivo, donde puedan estar lo responderá su trabajo en los clubes y luego cuando estén en la selección. Habrá que ver si tienen condiciones para pelear por un puesto", expuso.

En esta misma línea, el contó por qué llamó a estos futbolistas. "Hicimos una nómina de acuerdo a jugadores que han estado en selecciones menores, también viendo las primeras fechas de la liga chilena. Así se conformó este grupo de jugadores que han hecho un buen trabajo tanto individual como grupal y colectivamente", apuntó.

Los dueños del arco

El director técnico de la selección chilena también se refirió al presente del portero Claudio Bravo, y valoró su actuación en la Champions. "Fue un partido interesante, el saber que fue titular en un torneo en el que no venía actuando también es importante. Fue un encuentro muy táctico, Basilea concretó en momentos precisos, sorprendió al City. A Claudio lo vi bien, dentro de todo cumplió, no es fácil con esa intermitencia en la titularidad".

Ante esto, aseguró que no puede definir ahora sí el jugador será el dueño del arco de la Roja. "Eso no lo puedo decir ahora, ya cuando los tenga en la convocatoria y vea cómo se comportan tendré que resolverlo. Muchas veces uno tiene una idea, pero luego aparece otra. Hay que hacer evaluaciones, hay que tomar decisiones acertadas y lo más precisas a lo que necesitamos para nuestro trabajo", indicó.

Pese a esto, se refirió a las virtudes del meta. "Es un jugador que inicia el juego, su jugada lo demostró ante Basilea, él tiene buena técnica de piernas, sabe jugador en el área y es una de sus grandes virtudes. Para mí también es el ideal, es un modelo de juego, da seguridad y circulación de balón, detectar arqueros de esas características es cada vez más importante", expresó.

Siguiendo en el arco, Rueda se refirió a la suplencia de la mayoría de sus convocados al micro ciclo -Brayan Cortés, Yerko Urra y Nelson Espinoza-, algo que se suma al presente de Bravo.

"La suplencia de muchos de ellos es una tarea bien compleja, la trascendencia en el juego de ellos significa mucho, sabemos que se necesita continuidad y por esas situaciones de otros factores nuestros arqueros no la tienen. Algunos compensan lo que no tienen en sus clubes con lo que hacen acá", indicó

"Es un tema delicado, hay mucha responsabilidad en ese puesto, un arquero puede cometer error por falta de continuidad, así que nos queda esperar que nuestros porteros se ganen la confianza de los entrenadores", agregó.

Su relación con las series menores

Reinaldo Rueda también contó que tandrá una injerencia respetuosa con la selección chilena. "Ya iniciamos un acercamiento con ellos, hicimos un trabajo táctico con la sub 20, ya empezamos la integración con ellos. Mi injerencia será de apoyo, asesorías, intercambio de conceptos, yo seré muy respetuoso de sus cuerpos técnicos, si necesitan ayuda se las daré, me voy a interesar por estar cerca de ellos a medida que el trabajo sea receptivo", expresó.

Siguiendo en el caso de los jóvenes, expresó que "los jugadores tienen que demostrar que tienen condiciones, hay algunos que creen que están, pero no, otros se dejan estar, pero los jugadores no pueden conformarse con lo que son, deben aspirar a más. Invité a varios jugadores a ir por más, a querer ir a un club más grande, a proyectarse para ser un jugador elegible. No hay que creerse más de lo que somos y si lo creemos demostrémoslo con resultados y continuidad".