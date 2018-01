Reinaldo Rueda negó acuerdo con la ANFP y se molestó por "informaciones irresponsables"

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda negó que tenga un acuerdo con los dirigentes de la ANFP para hacerse cargo de la selección chilena y además confirmó que sostendrá una reunión importante con la dirigencia de Flamengo este lunes.

El medio Fox Sports Brasil tuvo acceso a dialogar con el entrenador del "Mengao", quien llegó hasta Rio de Janeiro para dialogar con el club.

En dicha conversación Rueda se mostró molesto debido a la constante divulgación de informaciones que se realizan de forma irresponsable y que especulan sobre su futuro.

"Voy a reunirme con los directivos de Flamengo. No puedo declarar lo que no tengo, estaba en vacaciones y creo que no hay nada que declarar hasta el momento. Es una pena que haya tanta precipitación y tanta irresponsabilidad en las informaciones", dijo el entrenador.

Luego, aclaró los diálogos que tuvo con la ANFP: "Negociaciones, no -hubo-. Hubo un diálogo, un ofrecimiento, mas todavía no hay nada firmado", señaló.

Durante la entrevista, que será dada a conocer durante este lunes, Rueda confirmó que le ofrecieron el cargo y el diálogo con la ANFP, pero aseguró que no hay nada firmado.

