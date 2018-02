Reinaldo Rueda: Si Chile jugaba con equipo sub 23 la Copa Confederaciones, iba al Mundial

El director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, habló tras la gira por Europa y México en la que se reunió con varios jugadores nacionales y aseguró que la Roja no fue al Mundial debido a que disputó la Copa Confederaciones con plantel estelar.

"Quizás si Chile llevaba una selección sub 23 a la Copa Confederaciones clasificaba al Mundial y yo no estaría acá. El desgaste de ir a Rusia perjudicó a la selección. La Roja lo pagó en los partidos decisivos de las Clasificatorias ante Paraguay y Bolivia", expuso el entrenador.

En esa misma línea contó que "los jugadores asumieron que ellos querían jugar ese torneo porque lo querían ganar, entonces también lo reconoce. Pizzi quiso que varios descansaran y no fueran, pero los jugadores querían ir para ganarla. Eso mató al equipo".

"Chile fue a la Confederaciones y no al Mundial. El desgaste le pasó la cuenta, el hecho de no tener vacaciones y llegar colgado a la pretemporada lleva a que no cumplan con su club ni con la selección", siguió.

Pese a eso, valoró que "por fortuna casi todos los jugadores están con esa "espinita", tienen ganas de salir por la puerta grande después de todo lo que han ganado con la selección".

Sobre la gira, aseguró que fue "un encuentro muy enriquecedor, muy bueno, una cosa es la percepción que uno tiene y otra estar con ellos".

Además, advirtió que al hablar con los futbolistas se dio cuenta que "el consenso fue general, casi todos están con esa disposición de estar, eso me manifestaron. Después eso tienen que plasmarlo en la cancha, pero todos están con esa motivación de seguir y aportar con su talento. Los maduros saben que quieren estar porque han ganado todo con mucho esfuerzo y los jóvenes quieren aportar".

El adiestrador también habló del rótulo de soberbios que se les endosó a los jugadores chilenos, asegurando que "ese es uno de los temas que traté con cada uno de los jugadores, era parte de la evaluación que tenía que hacerse cada uno. Se reconoció que hubo exceso de confianza, hay que saber ser ganadores y los invité a un examen de conciencia y consideran que un exceso de confianza quizás los traicionó".

Lo que viene

El primer desafío que tendrá Reinaldo Rueda con la Roja será en los amistosos ante Suecia y Dinamarca del 24 y 27 de marzo, respectivamente. El colombiano se refirió a lo que buscará en estos partidos.

"Ahora queda esperar salir a la cancha, la idea es mantener o mejorar lo que ha venido haciendo, ir involucrando nuevos valores, hay que conservar la dinámica, la estructura que ha tenido la selección de buen juego, asimilar todo esto", apuntó.

"Todos estos años esta generación se estuvo preparando con la motivación de jugar un Mundial, ahora tenemos que ir a preparar a otros, pero tenemos que ser igual de profesionales. Todo va a pasar por las necesidades que se vean, cómo vayan respondiendo los jugadores, ver cómo se complementan los que han tenido poca participación. Hablar es fácil, así que sólo queda esperar". añadió.

La disciplina y la capitanía en el nuevo proceso

Rueda también habló de un tema recurrente en la era Juan Antonio Pizzi: la indiciplina. "Siempre habrá de caso a caso, depende del tipo de indisciplina que se hablé, hay muchos casos como llegar atrasado, no presentarse con el buzo, todo depende del momento, no es fácil decir algo ahora", expresó.

"Siempre hay que buscar lo mejor para la selección, cada jugador debe pensar en él. El único que piensa en los 25 soy yo, los demás piensan en cada uno, en su responsabilidad, la selección es un abrir y cerrar de ojos, hay que respetarla porque es sagrada, llevas la bandera del país", añadió.

Respecto a ese mismo tema, apuntó que "los días libres no existen. Quizás hay espacio para compartir con las familias, pero los días libres en la selección no existen".

Así mismo, informó que "Claudio (Bravo) sigue asumiendo ese liderazgo que es reconocido por los jugadores, no hay por ahora una situación diferente. Si se asimila el suceso, que ninguno de ellos generó, todo está bien, la capitanía se la ha ganado por méritos y trayectoria. No es un tema que preocupe".

Finalmente, contó que el cuerpo técnico anterior dejó un informe. "No tuve la oportunidad de hablar con Pizzi, sí dejaron un informe sobre su proceso. Esperamos que eso más la información que hemos recopilado sea importante para todo este trabajo", sentenció.