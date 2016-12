Sebastián Vegas fue nominado a la selección chilena que jugará la China Cup

El defensor chileno de Monarcas de Morelia, Sebastián Vegas, fue citado a la selección nacional que jugará la China Cup, según informó este martes la ANFP a través de un escueto comunicado.

Vegas, formado en Audax Italiano, y que llegó al fútbol mexicano a mediados de 2016, se integra al equipo que jugará el torneo asiático para suplir la baja de Gonzalo Jara, quien sufrió un corte en un pie en un accidente doméstico.

Vegas debe integrarse en los próximos días al equipo que adiestra Juan Antonio Pizzi, quien comanda las prácticas desde este mismo martes en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán".

Vegas se suma a Angelo Sagal, quien fue convocado durante la mañana para suplir a Esteban Paredes, quien se bajó también del equipo por un desgarro.

Para el defensor es su segunda nominación luego de haber estado en el plantel que jugó ante Estados Unidos en Rancagua, aunque no jugó.

No obstante, para Vegas, de 1,84 metros, "Juan Pinto Durán" no es nuevo dado que hizo todo el ciclo en inferiores siendo seleccionado sub 15, sub 17 y sub 20.