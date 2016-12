Sebastián Vegas tras nominación para la China Cup: He crecido como jugador

- Así quedó la nómina de la selección chilena para la China Cup

El defensor Sebastián Vegas comentó su nominación a la selección chilena que jugará la China Cup en enero próximo y aseguró que este llamado lo encuentra más maduro luego de seis meses en el fútbol mexicano, donde juega en Morelia.

"Soy un jugador con más experiencia. En México me ha tocado vivir cosas diferentes que me han hecho crecer como jugador. El tiempo ha pasado, todos vamos pasando etapas y me toca mucho más armado en esta oportunidad", dijo el zaguero formado en Audax Italiano en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Vegas, quien vivió su primera nominación con Jorge Sampaoli, en un amistoso ante Estados Unidos, dijo que no se esperaba esta nominación, y aseguró que ahora solo queda esforzarse y hacer las cosas bien.

"Me llega de manera sorpresiva. No me lo esperaba, pero la verdad es que me pone muy contento, muy alegre y con ganas de hacer las cosas bien, y la verdad es que esta noticia la recibo de la mejor manera", comentó.

La China Cup se disputará entre el 10 y el 15 de enero, y la Roja jugará el día 11 ante Croacia por las semifinales.