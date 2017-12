Zico, ídolo de Flamengo, mostró preocupación por posible partida de Rueda a Chile

La leyenda de Flamengo, Zico, mostró su preocupación por la posible partida del técnico colombiano Reinaldo Rueda a la selección chilena.

"Por lo que oímos de la directiva, Flamengo no tiene un plan B. Eso es problemático. Rueda conoce totalmente el elenco, tiene una importancia muy grande, utilizó muchos chicos y ellos respondieron", señaló el ídolo del "Fla", en declaraciones publicadas este jueves por el diario El Mercurio.

"Rueda se ganó un nombre por todo lo que conquistó en Sudamérica. Tiene la chance de una selección que se quedó fuera de la Copa del Mundo, y es una selección buena como la chilena, así que es natural que él lo piense. La vida del entrenador es así: a veces usted está muy bien en un lugar, tiene tres o cuatro resultados negativos, lo echan y pierde la oportunidad de asumir una selección como la chilena", agregó.

En tanto, en la prensa colombiana también comenzó a sonar Rueda como candidato para dirigir al combinado "cafetero".

Sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún Franco, dijo al mismo matutino que "no me puedo referir a esa situación, porque tenemos un compromiso con el cuerpo técnico de José Pekerman. Lo único que he sabido de Rueda, a través de la prensa, es la posibilidad que tiene para ir a Chile".