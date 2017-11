Paolo Guerrero y su doping positivo: Voy a probar que soy inocente

El delantero Paolo Guerrero habló con la prensa para explicar su situación tras el rechazo de la FIFA ante su petición de interrumpir su castigo de 30 días, por dar positivo a la sustancia benzoilecgonina y que no le permitará jugar por Perú los duelos de repechaje para Rusia 2018 ante Nueva Zelanda.

En conversación con Canal N el capitán de Perú partió expresando que "me quitaron de estos dos partidos ante Nueva Zelanda. No aceptaron mi petición y ahora estoy demostrando mi inocencia. Yo no he hecho absolutamente nada. Estoy probando que voy a ser inocente".

Agregó que "tengo 16 años de carrera, me he sometido a miles de exámenes anti doping y nunca tuve absolutamente nada. Esto es muy injusto para mí, porque está perjudicando mi carrera, mi imagen y mi trayectoria".

"Me deja sin poder jugar dos partidos claves por mi selección. Pero bueno, nadie me va a parar. Sé que voy a probar que soy inocente, porque siempre fui un ganador y voy a luchar contra esto. Nadie va a poder conmigo", sentenció Guerrero.

Recordemos que el delantero peruano está sancionado por dar positivo a la sustancia benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína, en el examen realizado tras la igualdad de su selección sin goles ante Argentina, por las Clasificatorias.