Gamadiel García: Siempre tuve la inquietud de ayudar a mis compañeros

El nuevo presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, habló sobre sus responsabilidades en el cargo y dijo que siempre tuvo la "inquietud" de ayudar a sus pares.

En conversación con La Tercera, García manifestó que "siempre tuve la inquietud de poder ayudar a mis compañeros. No me imaginaba siendo presidente, tampoco obteniendo la primera mayoría de las votaciones, pero sí trabajando para el beneficio y bienestar de mis colegas".

Ahondando en el tema, el ariete de Deportes Colchagua apuntó que "mi familia siempre me inculcó el hacer respetar mis derechos y mis compañeros de club en la U, ya en ese entonces, siendo uno de los más jóvenes, siempre me invitaban a las reuniones con los dirigentes para que fuera aprendiendo".

"También tuve algunos episodios que no sé si llamarlos de abuso laboral o no. Cuando tenía 22 años no me quisieron respetar un contrato de trabajo en la U y me mandaron a entrenar con los juveniles. Creo que ahí empezó todo", complementó.

Respecto a la presencia del ex mandamás del Sifup, Carlos Soto, en su directorio, dijo que "es indudable que el manejo que tiene Carlos y la trayectoria no se la vamos a borrar nosotros. El apoyo que nos brinda desde el conocimiento, es muy importante".

"Nosotros no somos los que entramos y sabemos todo. Contar con la gente que estaba en la gestión anterior me parece la mejor manera de hacer el cambio", añadió.

Además, expresó que tiene "las ideas claras hace mucho tiempo sobre qué es lo que quiero yo en el día a día para cada una de las divisiones. Me encantaría que tuviéramos una estandarización de pagos. Si es fútbol profesional, yo quiero que todos tengan las mismas condiciones. Sé lo que puede hacer falta y creo que mis compañeros lo ven de la misma manera".

La relación con la ANFP y la selección

En cuanto a lo que será la relación con la ANFP, aclaró que quieren "que sea una relación de diálogo. Queremos que la ANFP ejerza los controles sobre los equipos que ella representa, pero creo que estamos al debe en algunos reglamentos. Me parece que estamos fallando en el control y eso genera conflicto en los jugadores y sus jefes".

"Los presidentes de los equipos son quienes mandan dentro del directorio de la ANFP. En las reuniones que se van generando ellos van tomando acuerdos y me encantaría que en esos acuerdos también estuviera la palabra nuestra como sindicato. Y que se tomara en consideración. Porque nosotros no vamos a hacer vista gorda a ninguno de los temas", prosiguió.

Consultado por el apoyo de los seleccionados nacionales al Sifup, reveló que para él "es un tema pendiente el apoyo que nos puedan brindar ellos como nuestros referentes en el fútbol mundial. Es un tema que tenemos que abordar, tenemos que pedir una reunión con ellos cuando vengan y presentarles nuestro proyecto. Ellos pueden ser un apoyo importantísimo de aquí en adelante".