Sifup en alerta: Hay un acuerdo donde se aprobó el nuevo sistema de torneo y debe respetarse

El secretario del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, aseguró que la entidad está en alerta por las declaraciones de clubes que están desconociendo el acuerdo de aplicar el campeonato largo desde el 2018.

En diálogo con El Mercurio, Marín manifestó que "nos parece poco serio que se cuestione hoy lo que ya estaba acordado en marzo, no corresponde. Tenemos una postura clarísima: Queremos un campeonato largo".

"Este pone orden y además implica contratos a plazos más largos, que darán estabilidad laboral y que ayudarán a que los jugadores no sean temporeros del fútbol como pasa ahora, pues cada seis meses deben partir de un lugar a otro, con todo lo que eso conlleva a las familias. Es por esto que hemos luchado desde un principio y lo seguiremos haciendo", complementó.

Luego, el ex arquero de Deportes Temuco expresó que "nos ponemos en alerta en relación a lo que creemos debe operar. Tenemos súper clara nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Todos estos acuerdos y decisiones deben firmarse y ratificarse ahora. No es lógico que se cambie a última hora, cuando todo estaba acordado. No se pude firmar y borrar con el codo lo que se acordó".

Luego, en cuanto a una posible huelga por el tema, el guardameta fue claro: "Si no se cumplen los acuerdos, de todas maneras. Insisto, estamos en alerta y nuestra postura es clara".

En cuanto a los clubes que buscan un sistema de play-offs (como Everton, U. de Concepción y Antofagasta), el dirigente sindical es pera que recapaciten: "Son algunos los que tienen esta postura de sostener un torneo corto y esperamos la reviertan".

"La idea es que el jugador, en todas las divisiones, tenga claro cuando empieza y termina su vínculo con un club, que tenga estabilidad laboral, que el tiempo de cesantía no sea tan alto, porque un torneo largo se puede planificar mejor. Además, se fomenta la competencia y se mejora el sistema", añadió.

Finalmente, Marín apuntó que "hay un acuerdo firmado con la ANFP y se tiene que respetar. Es poco serio que el Consejo de Presidentes quiera cambiar algo que ya esstaba acordado".