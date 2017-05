Sifup rechazó que duelo entre Cobresal y Colo Colo se juegue fuera de El Salvador

El Sindicato de Futbolistas Profesionales rechazó este lunes la posibilidad de que el partido entre Cobresal y Colo Colo, válido por la última fecha del Torneo de Clausura, no se dispute en El Salvador y sea trasladado hasta La Serena.

Gamadiel García, presidente del organismo, mostró su descontento con esta propuesta, señalando que "debe prevalecer lo deportivo, de competencia" por sobre lo económico, pensando en que los albos pelean por el título, algo que puede generar una buena recaudación para las arcas mineras.

"No se va a autorizar a que Cobresal salga de El Salvador. Ellos tienen que cumplir su localía porque han recibido a Universidad de Chile y a Universidad Católica, por lo tanto no veo por qué no pueda que recibir a Colo Colo en su estadio", agregó.

Cobresal y Colo Colo se enfrentarán el fin de semana del 20 y 21 de mayo en horario por definir y con la incertidumbre de si se juega en el Estadio El Cobre de El Salvador o en La Portada de La Serena.