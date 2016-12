Bayron Saavedra quedó fuera del Sudamericano Sub 20 por entrevero con Héctor Robles

El defensor de Palestino Bayron Saavedra quedó sin opciones de ir al Sudamericano Sub 20 que se disputará en Ecuador, ya que fue sacado de la nómina tras cometer una falta a las normas internas del club, según explicó el técnico de Chile, Héctor Robles.

Saavedra, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, relató que "estábamos en una práctica de fútbol, y en un duelo con un compañero, me resbalé y le pegué una patada sin intención. El profesor pensó que fui mala leche. Eso me dio rabia y me salí de la práctica".

"Me dirigió unas palabras y yo le dije que 'está loco, como voy a querer dañar a un compañero', y él me dijo que no estaba hablando con un cualquiera, que él jugó a la pelota y sabía cuando uno era mala leche", expresó.

El joven de 19 años, posterior al incidente, se disculpó con el estratega para ver si podía ser reconsiderado, pero la decisión de Robles fue definitiva.

"Nosotros tenemos condiciones como entrenadores que se tienen que cumplir. Uno tiene que privilegiar el grupo sobre las individualiades", puntualizó el DT.

En la misma línea, subrayó que "él tiene tremendas condiciones, pero no se adaptó a las reglas que impuso el cuerpo técnico".

"Obviamente vamos a preferir a otro jugador que sea más confiable en todas las condiciones, no solo en lo futbolístico, como la disciplina, el orden y la llegada. Esos pequeños detalles van dejando a los jugadores fuera", sentenció.

Finalmente, sostuvo que este caso es distinto al que vivió Jeisson Vargas, quien tuvo un accidente automovilístico y no fue descartado del plantel.

"Es distinto lo que pasó con Jeisson. A él le ocurrió un caso puntual, que le puede suceder a cualquiera", cerró.