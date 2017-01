Harold Mayne-Nicholls realizó una autocrítica por el fracaso de Chile en el Sudamericano Sub 20

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, se responsabilizó del fracaso de Chile en el Sudamericano sub 20 que se disputa en Ecuador, al relatar que "ciertas decisiones" en su dirigencia respecto a la designación de cuerpos técnicos de las selecciones menores "no permitieron logros" y que se arrepiente de no haber realizado otras acciones para remediar la situación.

"Escribo desde el dolor que significa un fracaso, o no haber cumplido con los objetivos. Lo hago por haber sido responsable de ciertas decisiones que no permitieron logros en mi carácter de presidente de la Asociación Nacional de Fútbol", relató el ex dirigente mediante una columna en La Estrella de Arica.

"Me es imposible eludir la respondabilidad que me cabe en la designación de cuerpos técnicos de las selecciones menores en mi periodo a cargo del fútbol chileno. Cuando elegí, creí haberlo hecho bien. Los resultados dijeron otra cosa", continuó.

"Hago el análisis desde el punto de vista de la estructura del trabajo", aclaró, ya que desde los años '90, el sistema de entrenamiento de los juveniles sólo consistía en entrenamientos "de lunes a miércoles y el resto de los días regresaban a sus clubes".

"Durante mi periodo, no se innovó en el aspecto de preparación y tengo entendido que ahora sigue igual. Ahí creo que se encuentra la raíz del problema. Cambiaron los tiempos. Evolucionaron los métodos de trabajo. Se profesionalizaron las series menores de los clubes. Y no hicimos las adaptaciones necesarias", prosiguió la autocrítica.

Mayne-Nicholls no se quedó en eso y esbozó un cambio en el modelo, donde los jugadores debiesen "juntarse una vez al mes, entrenar y practicar para terminar con un partido de exigencia internacional" y a ello agregar "dos giras internacionales por año, además de planificar 14 partidos" en el mismo lapso.

El resto del tiempo, según planteó, los jugadores deben trabajar en sus clubes y que el seleccionador nacional vaya a presenciar los entrenamientos, debido a que "en su hábitat natural se mostrarán tal como son. No como en la selección donde llegan de invitados".

"El otro gran cambio deber ser el nombramiento del técnico. Y no si debe ser de Primera División o de las series juveniles. No radica ahí el tema. Lo que tengo claro es que debe ser alguien con vasta experiencia y que olvide la actitud paternalista y protectora que hoy parece dominar", recalcó.

Para el ex regente, el rigor y la disciplina a todo evento es lo que nos permitirá crecer a la selección, "debí haberme dado cuenta antes de que los tiempos ameritaban cambios. No lo hice. Ahora lo veo con claridad y por ello es que me atrevo a compartirlo", finalizó.

Chile quedó eliminado del Sub 20 luego de sumar apenas dos puntos en la fase grupal.