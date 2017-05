Varios aspirantes buscan el trono de Serbia en el Mundial sub 20

Serbia no podrá defender el trofeo.

Un nutrido grupo de selecciones, en el que están equipos como Argentina, Uruguay, Francia o México, tratarán de heredar en el Mundial sub 20 de Corea del Sur la corona que se puso hace dos años Serbia en Nueva Zelanda.

El torneo surcoreano, que comenzará este sábado, tiene asegurado cambio de campeón, por cuanto el cuadro serbio no logró clasificar, lo mismo que le ocurrió al equipo al que venció en la final de Auckland, Brasil, que acabó quinto en el Sudamericano de Ecuador.

Se presenta un Mundial sub 20 igual de abierto que en ediciones precedentes. La ausencia de equipos como la 'canarinha', pentacampeona de la categoría, e incluso España, habitualmente otra de las referencias -aunque no es protagonista desde 2003- no disminuye la variedad de aspirantes, que proceden, como es tradicional, de Sudamérica, Europa y hasta África.

Argentina, la selección más laureada en este Mundial con seis coronas, se clasificó casi de milagro a través del Sudamericano y para colmo acude con la importante baja de Ezequiel Barco por decisión de su club, Independiente.

La selección albiceleste jugará en el Grupo A frente a Inglaterra, que quiere dar por fin el salto de calidad, la anfitriona Corea del Sur y Guinea.

Uruguay, subcampeón en 2013, llega con el aval de ser monarca sudamericano y jóvenes muy prometedores como Nicolás Schiappacasse, Fede Valverde, Santiago Bueno o Rodrigo Bentancur, que desde la próxima temporada jugará en Juventus.

El conjunto "charrúa" tiene como principal rival teórico en el Grupo D a la siempre competitiva Italia, subcampeón europeo, a un Japón cuyo fútbol sigue emergiendo y a Sudáfrica.

México, dirigido por Marco Antonio Ruiz, completó una intensa preparación en China antes del inicio del torneo contra Vanuatu en Daejeon, en el que se presenta como partido más fácil dentro del Grupo B.

Los otros componentes son Venezuela, selección que lidera el atacante Adalberto Peñaranda, de amplia experiencia ya en la Primera División española, y la potente Alemania, otra de las favoritas a luchar por llegar lejos.

Francia, vigente campeón europeo sub 19 y monarca mundial sub 20 hace dos ediciones, vuelve a partir en el grupo de aspirantes a la corona. Ludovic Batelli presenta un conjunto con muchas posibilidades, fuerte en lo físico y gran calidad, que además tiene un Grupo, el E, bastante accesible para llegar sin problemas a la segunda fase.

Honduras tratará de hacerse con la segunda plaza a costa de Nueva Zelanda y de Vietnam, objetivo que también persigue Costa Rica, inmerso en el C junto a Portugal, siempre una referencia de gran valor en el fútbol de cantera, Zambia e Irán.

La selección ecuatoriana también apuesta por llegar lejos. El técnico Javier Rodríguez dispone de hombres como el volante Byan Cabezas, que firmó por Atalanta o el delantero de Independiente del Valle Washington Corozo, quienes apuestan por la velocidad para destacar en el Mundial.

Ecuador lidera la nómina del Grupo F, una serie complicada con Arabia Saudita, Senegal -cuarta en el último Mundial- y Estados Unidos, cuyo técnico, Tab Ramos, contará con Cameron Carter-Vickers, Marlon Fossey, Luca De La Torre, Gedion Zelalem y el portero Jonathan Klinsmann, hijo del ex goleador alemán Juergen Klinsmann, quien dirigió la selección absoluta norteamericana hasta el pasado enero.

Será la sexta cita asiática del torneo, que no se disputaba en este continente desde 2003, cuando se disputó en Emiratos Arabes Unidos, donde se coronó Brasil al vencer en la final a España y Colombia fue tercera al imponerse a Argentina.