Iván Morales: Paraguay tiene una dura defensa, hay que ver cómo entrar y ganar

El delantero de la selección chilena sub 20 Iván Morales aseguró que será muy complicado el duelo que este martes sostendrán ante Paraguay por la cuarta fecha del Grupo A en el Sudamericano de Ecuador, pero cree que el equipo de Héctor Robles puede sacar la tarea adelante.

"El de mañana es un partido súper importante, como todos. Esperemos sacar un buen resultado y que se den las cosas", expresó el ariete de Colo Colo a Al Aire Libre en Cooperativa.

Iván Morales aparece como una de las opciones de Robles para la oncena titular debido a que aún no está claro si podrá contar con Jeisson Vargas tras su expulsión ante Brasil, en algo que el ariete se toma con tranquilidad.

"Me lo tomo con tranquilidad, el 'profe' (Robles) es el que toma las decisiones. Agradezco a la gente por el apoyo y si me toca entrar, me entregaré al cien como siempre", indicó el agente ofensivo de la sub 20, que debutó en el 1-1 ante Ecuador.

"Me sentí bien, boté la ansiedad que tenía por entrar, con estos minutos puedo entrar más tranquilo a los próximos partidos", señaló.

"Todos los partidos son fuertes, Paraguay tiene una dura defensa, hay que ver cómo entrar y ganar el partido. Todos podemos entregar algo distinto, por mi parte buscaré dar el cien por ciento y aportar en lo que se pueda", manifestó.

Durante este lunes se espera conocer si estarán disponibles para el partido Jeisson Vargas y Jaime Carreño, ambos expulsados ante Brasil, mientras el suspendido Gabriel Suazo acarrea una pequeña fractura en uno de los dedos del pie izquierdo y Richard Paredes tiene complicaciones en el rostro.

Chile enfrentará a Paraguay este martes a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Olímpico de Riobamba.