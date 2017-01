Perú y Venezuela complicaron sus opciones al igualar en el Sudamericano sub 20

Perú y Venezuela complicaron sus opciones en el Sudamericano sub 20 al igualar 1-1 en la tercera fecha del Grupo B del certamen juvenil.

En el primer tiempo fue el elenco peruano quien tuvo mayor control de las acciones, generando peligro en el arco rival con algunos remates del volante Martín Távara.

A los 36 minutos, el defensa Marcos López le cometió una falta penal a Yangel Herrera que el capitán venezolano no pudo convertir en gol, ya que su disparo lo desvió el arquero Carlos Gómez y posteriormente, pegó en el travesaño.

Para el segundo lapso, el dominio por parte de Perú no cesó y en los 56' el delantero Roberto Siucho abrió el marcador para los del "rimac".

Cuando el partido expiraba, un centro de Peña fue conectado por Yangel Herrera (88') quien se anticipó al arquero Gómez y decretó el definitivo 1-1 en el encuentro.

Con este resultado, ambos elencos sumaron 2 puntos en el Grupo B del Sudamericano sub 20, ya que la "vinotinto" ha cosechado empates, mientras que los del "rimac" obtuvieron dos igualdades y una derrota en el torneo.

Estadísticas

Perú (1): Carlos Gómez; Ronaldo Andía, Gianfranco Chávez, José Luján, Marcos López (71' Miguel Castro); Rudy Palomino, José Cotrina (45' Marck Estrella), Roberto Siucho, Martín Távara; Brian Reyna, Adrián Ugarriza (76' Fernando Pacheco). DT: Fernando Nogara.

Venezuela (1): Wuilker Fariñez; José Hernández (81' Juan García), Josué Mejías, William Velásquez, Ronald Hernández; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Luis Ruiz (67' Antonio Romero), Yeferson Soteldo, Ronaldo Chacón (45' Ronaldo Lucena), Ronaldo Peña. DT: Rafael Dudamel.

Goles: 1-0: 55' Roberto Siucho (PER); 1-1: 88' Yangel Herrera (VEN).

Amonestados: Siucho (PER), López (PER), Cotrina (PER), Ugarriza (PER), Távara (PER); Herrera (VEN).

Expulsado: Herrera (VEN).

Arbitro: Anderson Daronco (BRA).

Estadio: Olímpico de Ibarra.