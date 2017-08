Agustín Orión en la previa al Superclásico: A uno lo traen para jugar estos partidos

El portero de Colo Colo Agustín Orión alberga muchas ilusiones con la opción que tiene de disputar el Superclásico ante Universidad de Chile, programado para el domingo, y afirmó que llegó al "Cacique" para enfrentar duelos de esta magnitud.

"Estoy con muchas expectativas, ilusión y mucha felicidad de poder, si dios quiere, ser parte de un Superclásico acá en Chile, tratando de disfrutar el primer día de semana de lo que significa para Colo Colo este clásico y jugar de local en el Monumental", expresó el argentino.

"Para estos partidos a uno lo traen, para jugar este partido de envergadura, como fue la final con Universidad Católica, o llaves de copas que se pierden. Más que nada -estoy- con mucha expectativa de que todo salga bien y poder seguir esta senda de años ganando al clásico rival", dijo en referencia a los 15 años que la U no logra vencer en Pedrero.

Sobre su experiencia en clásicos argentinos, cuando militó en Boca Juniors, Orión dijo que "he ganado y he perdido, es la realidad. Si me apuras, he ganado más de lo que he perdido, pero no lo sé. Con el transcurso de los años he aprendido a disfrutar este tipo de partidos".

"Mi edad marca eso, uno nunca sabe cuántos más va a jugar a futuro. Mi pasado en Boca es muy grande por todo lo que representó, pero hoy estoy en Colo Colo y trato de disfrutar y meterme de lleno en lo que significa este clásico, lo que significa el partido para los colocolinos", remarcó el golero del cuadro "popular".

También el ex jugador xeneize respaldó a Pablo Guede ante el irregular momento que atraviesa el club: "Cumplí 36 años acá en Colo Colo y encontré un técnico fantástico, que hace un gran trabajo en el campo, uno de los mejores que he tenido en mi carrera", lanzó.

Luego, tras descartar que llegó a Macul para reemplazar a Justo Villar, pues "vengo a colaborar en mi lugar para que Colo Colo gane", adelantó que quiere volver a utilizar la tradicional indumentaria amarilla del "Cacique" en la Copa Libertadores "por la historia que tiene".

Colo Colo y la U jugarán el próximo domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Monumental..