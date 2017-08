Diego Rivarola volvió al Monumental: "Siempre tuve buenos partidos acá e hice goles"

El asesor deportivo e ídolo de Universidad de Chile Diego Rivarola volvió al Estadio Monumental, en la previa del Superclásico ante Colo Colo, y manifestó que siempre tuvo buenos partidos en la casa de los albos.

"Venir a esta cancha, para mí, no digo que sea lindo, pero sí que me trae buenos recuerdos, porque la verdad es que siempre tuve buenos partidos acá e hice goles. Me trae recuerdos inolvidables de mi carrera", dijo Rivarola al sitio web de los estudiantiles.

Luego apuntó que "para la U es lindo venir a ganar acá. No es fácil, pero es lindo. Los que tuvimos la posibilidad de hacerlo, marcar goles acá es un condimento extra que le da al triunfo".

Sobre el gol que anotó en 2001, en la última victoria de la U en el monumental, comentó que "es inolvidable para todos los hinchas de la U, y para mí también. Ahí (en el sector de Magallanes) está la reja donde se hizo famoso Gokú. Fue uno de mis primeros goles en el Monumental y en los clásicos también. Es inolvidable, absolutamente".

La U volverá a Macul este domingo, a las 12:00 horas (15:00 GMT), enfrentando al "Cacique" por la quinta fecha del Torneo de Transición.