Esteban Paredes: Esperaré hasta el sábado para saber si puedo jugar el Superclásico

En una actividad organizada por la ANFP para llamar a evitar la violencia de cara al Superclásico, el delantero de Colo Colo Esteban Paredes entregó luces respecto a su recuperación, admitiendo que se ha sentido bien, pero asegurando que esperará hasta el sábado para saber si jugará ante Universidad de Chile.

"La verdad es que me he sentido bien, me queda una pequeña molestia y me falta hacer los movimientos con balón que hago generalmente", apuntó el atacante.

"Voy a esperar hasta el sábado para ver si estoy en condiciones de jugar (el Superclásico)", agregó ante la incertidumbre sobre su presencia en el vital compromiso.

Pese a la mesura, Paredes aseguró que espera "llegar porque es un partido importante, nadie se quiere perder este tipo de compromisos".

"Me encantaría estar, pero hay un plazo de los médicos para cuidarnos, así que voy a esperar hasta el sábado", complementó.

Consultado sobre el largo tiempo en que la U no ha podido celebrar en Macul, el goleador albo aseguró que "no pensamos en eso, sólo pensamos en el triunfo y en ganar este partido".

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas de cara al partido programado para las 12:00 horas (15:00 GMT) del domingo. "La gente se tiene que portar acorde a lo que es un clásico", sentenció.