Isaac Díaz: Sabemos lo que está en juego y tenemos la mentalidad de ganar

El atacante de Universidad de Chile Isaac Díaz conversó con Al Aire Libre en Cooperativa para anticipar el Superclásico en que los azules visitarán el domingo a Colo Colo en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo de Transición.

El jugador oriundo de Fresia señaló que en el equipo estudiantil están conscientes de la presión que tienen por no lograr triunfos en Pedrero hace 15 años y además dijo que saben lo que está en juego en el partido.

"Estamos trabajando para ese partido que es clave, podemos marcar una gran diferencia. Sabemos lo importante que está en juego y estamos con la mentalidad de ganarlo", señaló el ex jugador de Sol de América.

Sobre la carencia de éxitos en Macul, Díaz comentó que "es una presión que cambiamos a motivación, sabemos lo que significan para la institución los años que han pasado. Es una carga importante que debemos focalizar para lograr un triunfo".

El otrora ariete de Ñublense también avisó que "para mí es un sueño estar jugado acá, desde que me fui siempre quise volver. En el equipo donde estaba era titular, pero nada más rico que volver a la U y ganarse un puesto".

Además, apuntó a que para el choque del domingo "estamos todos capacitados. Todos lo queremos jugar. Tenemos un gusto que nos queremos sacar, tenemos una pequeña espina que no es tan pequeña".

El rival

Sobre el rival, Isaac Díaz dijo que "Colo Colo tiene grandes jugadores, -Jorge- Valdivia, -Jaime- Valdés, -Esteban- Paredes son extraordinarios, no podría decir otra cosa de ellos, tiene muchos jugadores importantes, pero un clásico es un clásico.

"Con la madurez que tengo, lo pienso de esa forma, entonces es totalmente un partido aparte", indicó.

El técnico Guillermo Hoyos

Además destacó las virtudes del técnico de la U, Angel Guillermo Hoyos: "Es un técnico que se deja querer por nosotros, enseña muchas cosas. Cada vez que un jugador hace un gol, lo primero que hace es correr a abrazar al técnico, se ve una unión".

También recordó su primer encuentro con el argentino: "Son formas de expresar diferentes, no me había tocado vivirlas con un técnico tan cercano al jugador".

El arengazo

Díaz también subrayó que le gustaría que se vivieran arengazos previos a partidos importantes: "Me gustan, no sé qué mal te puede hacer, es algo tradicional que vivieron todos los que jugaron en la U y Colo Colo. En lo personal, me gusta, me ha tocado vivirlo y es muy lindo, salvo algunas cosas".