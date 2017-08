Johnny Herrera: Espero que de una vez por todas nos podamos traer los puntos del Monumental

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera dijo que el plantel estudiantil está en buenas condiciones para enfrentar a Colo Colo y confía en que "de una vez por todas" podrán ganar en el Monumental, pese a que cree que será injusto si catalogan como "fracaso" una caída en Pedrero.

"Espero que de una vez por todas nos podamos traer los puntos del Estadio -Monumental-. Feliz por este desafío, que nos toque jugar con Colo Colo, vamos a ir allá con todo y vamos a querer ganar de principio a fin", declaró el meta.

"Fracaso no creo, mucha gente nos ha encapsulado con estos años en que la U no gana en el Monumental, pero si nos ponemos a hilar fino, estuve más de 10 años sin ir allí con la U. En ese tiempo, cuando fui con Everton, ganamos una final, fui con Audax y ganamos siempre, hay compañeros que han ganado muchas veces", agregó.

"Es un arrastre de años, pero hay que ser objetivos, este plantel de la última década es exitoso en partidos contra Colo Colo, si nos encapsulamos en 16 años en que no ha ganado este equipo -en Macul-, es injusto, estuve 10 años contra Colo colo y las definiciones con ellos las ganamos. Catalogar como fracaso no ganar el fin de semana sería injusto para el plantel", señaló.

"El poncho de los 16 años es amplio -sin ganar en el Monumental, que se cumplen el 9 de septiembre-, la mayoría de este plantel nadie se lo pone por completo. Es un partido distinto, somos conscientes de lo que significa este partido para nosotros y la gente. Tenemos que asumir la responsabilidad e ir a ganar el partido por nuestra gente. Es la única arista que tenemos pendiente, pero hay tranquilidad".

Sobre la designación de Roberto Tobar como juez del encuentro, Herrera dijo que "me es indiferente. Quedo tranquilo porque es uno de los mejores calificados por el medio".

El análisis del rival

"Colo Colo es un buen equipo, que obviamente como es uno de los más populares del país tiene la obligación de ser protagonista, hasta el minuto lo han hecho, tienen un gran plantel", argumentó Johnny Herrera, quien también fue consultado sobre la presencia de Esteban Paredes: "No saco nada con preocuparme de un solo jugador si tengo 11 al frente. Son 11 peligrosos", expresó.

"Nosotros estamos bien, tenemos un plantel sólido, queremos ser bicampeones, ir a dar pelea en la Libertadores. Lo que pasa en el frente, sus problemas, no sé, que quieran echar al entrenador (...). Estamos abocados a nuestro fútbol y hacer las cosas bien", agregó.

El capítulo del 2005 con Valdivia

En un partido disputado el 2005 en el Estadio Nacional, Herrera tuvo un entrevero con Jorge Valdivia, quien celebró un gol mofándose del golero estudiantil. Ante la consulta de si repetiría dicha reacción, el meta dijo lo siguiente.

"Uno está más maduro y pone cosas en la balanza antes de reaccionar. No me arrepiento, a uno le corre sangre por las venas, siente la camiseta más que nadie, entonces uno tiene que defender los colores siempre", señaló.

"Hay formas y formas, lo que hizo Jorge estuvo equivocado y pienso que tampoco lo volvería a hacer. Son cosas que pasaron, están y ojalá no volver a repetirlas. Uno no es adivino y tampoco puede escupir al cielo. Si me preguntas, trataría de dar vuelta la cara y ver qué pasa, intentar no reaccionar, pero uno nunca sabe", explicó.

Sobre Mauricio Pinilla

Johnny Herrera habló sobre Mauricio Pinilla, esperanza de gol para los universitarios: "Mauricio no se tiene que presionar, tiene clara la clase de jugador que es. A veces lo traicionan las ansias que tiene de hacer un gol, poder darle satisfacción a la gente, está acá desde los 11 años en la U. Cuando chico iba a comer a su casa, somos gente de casa, siempre queremos dejar todo".

"Si tengo que decirle algo, en algún minuto le van a salir los goles. Estoy seguro que la va a romper. Para controlar las ansias se va a tomar un cortito o alguna cosita", bromeó.

El partido es el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Monumental.