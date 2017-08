Leandro Benegas y su lesión: Ojalá sea sólo un susto y pueda estar en el Superclásico

La lesión de Leandro Benegas es una de las preocupaciones que tiene Universidad de Chile de cara al Superclásico del próximo domingo. Pero el delantero está tranquilo, y según reveló, espera que su dolencia "sólo sea un susto" y así poder llegar en condiciones al compromiso.

"Me hice unos exámenes. Sufrí un dolor, fue en la rodilla izquierda. Estamos esperando los resultados para ver que sale, más que nada por precaución. No me sentía al 100 por ciento (en el partido con Huachipato) y salí para prevenir cualquier cosa que se pudiera dar. Hay que tener tranquilidad", contó en diálogo con Fox Sports Chile.

Respeto al duelo, sostuvo que "es un partido importante para toda la gente. Juntos tenemos que estar, este equipo por eso se caracteriza, todos tenemos que estar en el lugar donde nos toque para poder sumar", sentenció.

El Superclásico 182 del fútbol chileno se disputará a las 12:00 horas (15:00 GMT) del domingo 27 de agosto