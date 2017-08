Mauricio Pinilla: Será difícil, pero intentaremos conseguir algo que no se logra hace 16 años

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla aseguró que intentarán terminar con la mala racha en el Estadio Monumental en el Superclásico que jugarán este domingo ante Colo Colo por la quinta fecha del Torneo de Transición.

"Va a ser difícil, pero intentaremos conseguir algo que no se logra hace 16 años", aseguró el atacante en una actividad organizada por la ANFP para llamar a evitar la violencia en el fútbol chileno.

Pinilla aseguró que "marcar en un clásico sería maravilloso", pero advirtió que no le desespera anotar mientras el equipo continúe obteniendo buenos resultados.

"Nosotros vivimos del gol, desde pequeños tenemos esa luz de ilusión de siempre querer marcar, pero no me vuelve loco. Estoy feliz de que el equipo esté bien y ganando", expuso.

En esa misma línea bromeó con Esteban Paredes, también presente en la actividad junto al presidente de la ANFP, Arturo Salah. "Le deseo que le vaya muy bien, pero que no marque y si lo hace que nosotros ganemos", indicó Pinilla.

Ante la opción de usar la polera de un personaje de "Dragon Ball Z" que ocupó Diego Rivarola el 2001, en el último triunfo en Macul, apuntó que "esa camiseta tiene una historia y un peso muy importante, prefiero llevar otro peso encima".

Finalmente, aunque reconoció que "siempre hay un poco de picardía, cuando más joven trataba de calentar un poquito el clásico", hizo un llamado a los hinchas a no generar problemas en el estadio.

"Me encantaría que sea una fiesta dentro de la cancha y que no pase nada afuera. Tenemos que llegar a esa instancia de poder ir todos juntos al estadio a compartir. Me gustaría llevar a mi familia al estadio, pero hoy por hoy es muy difícil", concluyó.