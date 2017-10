El camino que resta a los candidatos al título del Torneo de Transición

Quedan cuatro fechas para que termine el Torneo de Transición 2017 y la disputa por el título se mantiene al rojo vivo tras el intenso cierre de la undécima jornada.

Unión Española se convirtió en líder exlcusivo (24 puntos) luego de que su ofensiva despertara frente a Deportes Iquique, sin embargo mira con atención a Colo Colo y Universidad de Chile, quienes comparten el puesto de escolta con tres unidades menos.

El conjunto "albo" tropezó frente a Deportes Temuco y fue alcanzado por la U, la que supo de festejos al sacudirse la mala racha en clásicos al vencer a Universidad Católica.

Quienes también asoman y esperan dar la sorpresa son Everton y Deportes Antofagasta. . Los "ruleteros", sumaron de a tres ante Universidad de Concepción, mientras que los "pumas" debieron resignarse a un empate con Audax Italiano.

Revisa el calendario de partidos que deberán afrontar los equipos que tienen posibilidades de campeonar, faltando cuatro fechas por disputar.

1° Unión Española, 24 puntos (+5)

Fecha 12 Colo Colo vs. Unión Española. 06/11/2017, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Fecha 13 Unión Española vs. Deportes Temuco. 26/11/2017, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Fecha 14 Audax Italiano vs. Unión Española. Estadio Bicentenario La Florida.

Fecha 15 Unión Española vs. Everton. Estadio Santa Laura.

2° Colo Colo, 21 puntos (+12)

Fecha 12 Colo Colo vs. Unión Española. 06/11/2017, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Fecha 13 Everton vs. Colo Colo. 26/11/2017, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Fecha 14 Colo Colo vs. Curicó Unido. Estadio Monumental.

Fecha 15 Huachipato vs. Colo Colo. Estadio CAP.

3° Universidad de Chile, 21 puntos (+2)

Fecha 12 Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile. 04/11/2017, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Fecha 13 Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 25/11/2017, 19:30 horas. Estadio Nacional.

Fecha 14 Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Fecha 15 Universidad de Chile vs. Deportes Iquique. Estadio Nacional.

4° Everton, 20 puntos (+6)

Fecha 12 Huachipato vs. Everton. 20/10/2017, 15:30 horas. Estadio CAP

Fecha 13 Everton vs. Colo Colo. 26/11/2017, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Fecha 14 Everton vs. Deportes Antofagasta. Estadio Sausalito

Fecha 15 Unión Española vs. Everton

5° Deportes Antofagasta, 20 puntos (+5)

Fecha 12 Deportes Temuco vs. Deportes Antofagasta. 06/11/2017, 15:30 horas. Estadio "Germán Becker"

Fecha 13 Deportes Antofagasta vs. S. Wanderers. 26/11/2017, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Fecha 14 Everton vs. Deportes Antofagasta. Estadio Sausalito

Fecha 15 Deportes Antofagasta vs. Universidad Católica. Estadio "Calvo y Bascuñán".

6° Audax 18 puntos, (2+)

Fecha 12 Audax Italiano vs. Curicó Unido. 04/11/2017, 18:00 horas. Estadio La Florida.

Fecha 13 Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 25/11/2017, 19:30 horas. Estadio Nacional.

Fecha 14 Audax Italiano vs. Unión Española. Estadio La Florida.

Fecha 15 San Luis vs. Audax Italiano. Estadio "Lucio Fariña".