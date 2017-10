El clásico universitario resalta en la programación de la fecha 11 del Torneo de Transición

Entre el sábado 28 de octubre y el domingo 29 se disputará la undécima fecha del Torneo de Transición del fútbol chileno, jornadas en las que las miradas se las lleva el clásico universitario entre U. de Chile y la UC.

Todo lo abrirán el viernes dos equipos involucrados en la parte alta: Deportes Antofagasta y Audax Italiano. Mientras que el sábado saltará al terreno de juego el líder Colo Colo que se verá las caras con Deportes Temuco.

Unión Española, en tanto, se medirá a Deportes Iquique en Santa Laura, mientras que Everton chocará con Universidad de Concepción.

Undécima fecha

Sábado 28 de octubre

Deportes Temuco vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Palestino vs. Huachipato, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio Santa Laura..

Curicó Unido vs. San Luis, 20:30 horas. Estadio "La Granja".

Domingo 29 de octubre

Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Nacional.

Everton vs. Universidad de Concepción, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higins vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".