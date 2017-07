El renovado San Luis de José Rojas recibe a Huachipato en el inicio del Torneo de Transición

Este viernes comienza el Torneo de Transición del fútbol chileno en el Estadio Lucio Fariña de Quillota a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT) en un encuentro que enfrentará a un renovado San Luis ante un Huachipato que quiere arrancar con el pie derecho.

Sobre el encuentro el técnico Miguel Ramírez aseguró que los de Talcahuano "siempre nos han hecho muy buenos partidos y no me cabe duda que este viernes no va a ser la excepción, sabiendo como juegan, sabiendo como pueden plantear el partido, habrá que tomar las medidas correspondientes para aprovechar nuestras virtudes".

Por parte de Huachipato, el delantero Javier Parraguez anticipó "un partido difícil porque San Luis juega muy bien. Esperemos ir a hacer daño a la quinta región para traernos los tres puntos".

Ambos elencos vienen de sacar cuentas alegres en la Copa Chile al avanzar a la segunda ronda del certamen. Mientras los de Quillota eliminaron a Deportes Copiapó, mientras los "acereros" hicieron los propio sacando con autoridad a Deportes Valdivia del torneo.

Además del arranque del torneo, se espera que en San Luis de Quillota debute José Rojas. El defensor retorna al fútbol chileno tras un año entre Argentina y España aunque con una camiseta diferente a la que lució siempre que fue la de Universidad de Chile.

Todas las alternativas del encuentro podrás seguirlas por medio del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.