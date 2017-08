El Superclásico se toma la programación de la quinta fecha del Torneo de Transición

Este semana se disputará la quinta fecha del Torneo de Transición, jornada que estará marcada por el Superclásico del fútbol chileno que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Las acciones arrancarán este viernes en un duelo de necesitados, pues Santiago Wanderers recibirá a Deportes Iquique con la misión de sumar su primer triunfo y escapar de la zona del descenso.

El sábado será el turno del complicado elenco de Universidad Católica, equipo que aún no gana y que se empieza a alejar de la disputa del título. Por lo mismo, ante Curicó Unido buscará acallar las críticas y enmendar su camino.

Luego saldrá al terreno de juego Unión Española, elenco que visitará a un dolido cuadro de Huachipato donde buscará mantener su portería en cero, el invicto y el liderato del torneo.

Finalmente la jornada dominical tendrá una nueva edición del Superclásico entre albos y azules, cuadros que llegan con presentes dispares, pues el Cacique está cuestionados por su irregular campaña mientras que los estudiantiles llegan como escoltas del campeonato.

Quinta fecha del Torneo de Transición

Viernes 25

Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Sábado 26

Palestino vs. San Luis. 12:00 horas. Estadio La Cisterna.

Deportes Temuco vs. Everton. 15:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Universidad Católica vs. Curicó Unido. 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Huachipato vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

Domingo 27

Colo Colo vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa".

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio El Teniente.