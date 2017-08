La ANFP definió horarios para los grandes clásicos del Transición: Todos van al mediodía

La ANFP publicó este martes todos los horarios para el Torneo de Transición hasta la fecha 11 -son 15 en total-, resaltando que los clásicos que involucran a Colo Colo, Universidad de Chile y U. Católica fueron todos programados para las 12:00 horas.

Ya se había dado a conocer el lunes que el Superclásico entre albos y azules, correspondiente a la quinta fecha, se disputará el domingo 27 de agosto al mediodía en el Estadio Monumental.

A ello hay que sumarle el choque que protagonizarán la UC y Colo Colo en San Carlos de Apoquindo por la fecha 8 el 1 de octubre, duelo que también quedó fijado para las 12:00 horas.

En la jornada 11, en tanto, Universidad de Chile y los cruzados chocarán en el Estadio Nacional el domingo 29 de octubre también al mediodía.

Otro clásico fijado para las 12:00 horas es el que enfrentará a Santiago Wanderers y Everton en Valparaíso el día 22 de octubre por la fecha 10 del Torneo de Transición.

La programación:

Tercera fecha

Viernes 11 de agosto

O'Higgins vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 12 de agosto

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas. Estadio La Granja.

Deportes Temuco vs. Huachipato. 15:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Universidad Católica vs. Everton. 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 13 de agosto

San Luis de Quillota vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Audax Italiano vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Martes 15 de agosto

Palestino vs. Colo Colo. 16:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Cuarta fecha

Viernes 18 de agosto

Audax Italiano vs. Deportes Temuco. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 19 de agosto

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Unión Española vs. San Luis, 15:30 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Domingo 20 de agosto

Deportes Iquique vs. Curicó, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Quinta fecha

Viernes 25 de agosto

Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Sábado 26 de agosto

Palestino vs. San Luis. 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Temuco vs. Everton. 15:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Universidad Católica vs. Curicó Unido. 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Huachipato vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

Domingo 27 de agosto

Colo Colo vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa".

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Sexta fecha

Viernes 8 de septiembre

Unión Española vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 9 de septiembre

Deportes Iquique vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

San Luis vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad de Chile vs. O'Higgins, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Curicó Unido vs. Deportes Temuco, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 10 de septiembre

Audax Italiano vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Everton vs. Palestino, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Deportes Antofagasta vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Séptima fecha

Viernes 22 de septiembre

Colo Colo vs. San Luis, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 23 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Unión Española, 15:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Universidad de Chile vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Domingo 24 de septiembre

O'Higgins vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Temuco vs. Universidad Católica, 15:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Oantiago Wanderers vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio CAP.

Octava fecha

Viernes 29 de septiembre

Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Sábado 30 de septiembre

Unión Española vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción, 15:30 horas. Estadio Cavancha.

Huachipato vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio CAP.

San Luis vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 1 de octubre

Universidad Católica vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Palestino vs. Deportes Temuco, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Audax Italiano vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Bicententario La Forida.

Novena fecha

Viernes 13 de octubre

Everton vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 14 de octubre

Deportes Temuco vs. San Luis, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Palestino vs. Unión Española, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Universidad Católica vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 15 de octubre

Colo Colo vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio "Ester Roa".

O'Higins vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Décima fecha

Viernes 20 de octubre

Huachipato vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio CAP.

Sábado 21 de octubre

Deportes Iquique vs. Deportes Temuco, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

San Luis vs. Deportes Antofagasta, 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 22 de octubre

Santiago Wanderers vs. Everton, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Universidad de Concepción vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Curicó Unido vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio "La Granja".

Universidad de Chile vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio Nacional.

Undécima fecha

Viernes 27 de octubre

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Sábado 28 de octubre

Deportes Temuco vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Palestino vs. Huachipato, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 29 de octubre

Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Nacional.

Everton vs. Universidad de Concepción, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higins vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs. San Luis, 20:30 horas. Estadio "La Granja".