La programación de la cuarta fecha del Torneo de Transición

El Torneo de Transición comienza a tomar forma y son varios los equipos que comienzan a meterse en la parte alta de la tabla, algo que intentarán refrendar en la cuarta fecha.

El duelo entre Audax Italiano y Deportes Temuco abrirá la acción el viernes en una fecha en que el sábado comenzará a las 11:00 horas con el choque entre Santiago Wanderers y Universidad Católica.

Esa misma jornada, Unión Española bucará retener la cima ante San Luis, mientras que Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en Macul.

El domingo, Everton, el otro líder, recibe a O'Higgins mientras que todo lo cerrará Universidad de Chile ante Huachipato en el Estadio Nacional.

Cuarta fecha

Viernes 18 de agosto

Audax Italiano vs. Deportes Temuco. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 19 de agosto

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica. 11:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Unión Española vs. San Luis, 15:30 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 20 de agosto

Deportes Iquique vs. Curicó, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Nacional.