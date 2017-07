Las cinco grandes polémicas que dejó la primera fecha del Torneo de Transición

El inicio del Torneo de Transición 2017 estuvo marcado por fallos arbitrales y algunas decisiones cuestionables que generaron polémica en el arranque del torneo de Primera División.

Revisa a continuación las cinco polémicas que marcaron en inicio del torneo:

1- Gol mal anulado a Palestino: Corría el minuto 79 en el partido entre Audax Italiano y Palestino cuando el juez Angelo Hermosilla anuló una conquista de Roberto Gutiérrez por un supuesto fuera de juego. Lo cierto es que el delantero estaba habilitado y por mucho. Poco después el elenco floridano marcó y se quedó con la victoria.

2- El penal no cobrado a U. de Chile: La actuación de Eduardo Gamboa en el choque de los azules frente a Curicó Unido es una de las más cuestionadas. La primera razón fue un penal no cobrado por una mano Sebastián Zúñiga dentro del área "tortera" en el minuto 73. Tras el partido el jugador Alfredo Abalos reconoció que el juez le reconoció no haber cobrado la pena máxima en dicha jugada, aunque lo hizo tras sancionar un dudoso penal para la U.

3- El juez que se arrepintió de cobrar un penal contra la UC: Felipe González sancionó la pena máxima en el minuto 87' a favor de Universidad de Concepción por una mano de Benjamín Kuscevic, sin embargo, poco después se retractó de su determinación y cobró un supuesto fuera de juego. Una decisión que marcó un encuentro que terminó igualado sin goles.

4- El "perdonazo" a Jaime Valdés: Se jugaban los últimos minutos en el empate sin goles de Colo Colo frente a Deportes Antofagasta cuando el mediocampista le propinó una dura patada al volante Pablo Corral. La jugada ameritaba expulsión contra el ex Parma, pero Cristián Andaur sólo sacó la cartulina amarilla.

5- El penal que le dio la victoria a la U: Quedaban dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario en el duelo ante Curicó cuando Felipe Seymour saltó a cabecear un balón y el juez interpretó que fue desestabilizado por Christopher Díaz, aunque esta jugada es más dudosa igual fue polémica por los jugadores que acusaron a Eduardo Gamboa de querer compensar por el primer penal no sancionado.