Llegó como peluquero y tuvo debut soñado en San Luis: La historia de Weiner Riascos

Weiner Riascos llegó a Chile hace ocho meses convencido de abandonar el fútbol, aunque la pasión por el deporte fue más fuerte y guió al delantero de 20 años a debutar con un gol en la victoria de San Luis frente a Universidad Católica en la duodécima fecha del Torneo de Transición.

El colombiano "había decidido no seguir jugando fútbol", por lo que eligió trabajar como peluquero en Quillota.

Hace seis meses, sin embargo, se probó en la sub 19 de los "canarios" y de forma inmediata acaparó focos por su desplante físico.

"Me vine a Chile como peluquero y ahora se me da la oportunidad. Fui a probarme a San Luis y se me da esta oportunidad tan bonita que la supe aprovechar trabajando fuerte", aseguró el jugador en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Todo el trabajo que he estado haciendo hace seis meses en el equipo, se ve reflejado en la cancha con el gol", sostuvo.

El ariete ingresó a los 67' en el partido con los "cruzados" y selló el resultado "canario" con el 2-0 a los 78 minutos.

"(Estoy) muy contento por lo que acaba de pasar, algo que le da una vuelta a mi vida, algo inesperado y frente a un grande del fútbol profesional chileno", dijo emocionado.

Weiner se siente "muy contento" por el logro, aunque mantiene la cabeza fría y relató que sigue y seguirá pasando sus momentos libres junto a sus amigos en la peluquería, ubicada en el centro comercial Paseo del Valle en Quillota.