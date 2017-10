Los resultados de la fecha 11 del Torneo de Transición y la decimotercera de la Primera B

Este fin de semana se juega la undécima fecha del Torneo de Transición en la Primera División, con la lucha por el título en todo su esplendor, con muchos equipos en la pelea y con el clásico universitario como duelo estelar, el domingo a mediodía.

Además, en la Primera B se juega la decimotercera jornada, con la disputa del título y por no descender en pleno.

Torneo de Transición - Resultados fecha 11

Sábado 28 de octubre

Deportes Temuco vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Palestino vs. Huachipato, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio Santa Laura..

Curicó Unido vs. San Luis, 20:30 horas. Estadio "La Granja".

Domingo 29 de octubre

Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Nacional.

Everton vs. Universidad de Concepción, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higins vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Torneo de Primera B - Resultados fecha 13

Viernes 27 de octubre

- Unión La Calera 1-0 Barnechea, Finalizado, Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 59' Paulo Rosales (CAL)

Sábado 28 de octubre

- Santiago Morning - Deportes Valdivia, 17:00 horas, Estadio La Pintana.

- Deportes Copiapó - Coquimbo Unido, 17:00 horas, Estadio La Caldera.

- Magallanes - San Marcos de Arica, 17:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo.

- Puerto Montt vs. Cobresal, 18:00 horas, Estadio Chinquihue

- Deportes Iberia - Ñublense, 19:00 horas, Estadio Municipal de Los Angeles.

- Rangers - Cobreloa, 20:30 horas, Estadio Fiscal de Talca.

Domingo 29 de octubre

- Deportes La Serena - Unión San Felipe, 16:30 horas, Estadio La Portada.