Mario Salas: Fuimos un equipo muy superior, pero nos falta algo

Universidad Católica sumó otro resultado negativo este domingo, pero la caída fue más dura debido que la derrota fue ante U. de Chile en el clásico. En la mayoría de las variables el elenco "cruzado" fue superior a los azules, pero la debilidad al momento de definir, según comentó su entrenador Mario Salas, se mantiene como el punto que más complica a su equipo.

"Estadísticamente fuimos muy superiores, pero la diferencia estuvo en las oportunidades que se gestaron y que concretaron. En lo real es que el equipo jugó un buen partido, nos generamos cuatro o cinco ocaciones bastante claras, pero nos está faltando algo para poder ganar, y ese algo es el desafío para lo que viene", apuntó el DT en conferencia de prensa.

Como objetivo de la UC, Salas reconoció que las opciones de "copas internacionales se alejan", pero que aún así "seguimos con nuestra idea de mejorar como equipo y eso no varía por un resultado".

"Me deja muy contento la actidud del equipo hoy día, la entrega, la actitud. Da gusto dirigir a jugadores así, me deja satisfecho", aunque ""estamos acá para generar triunfos y no lo hemos podido lograr este semestre. Nos afecta perder porque no trabajamos para perder, si bien es mezquino el marcador, es real, y frente a esa situación tiene que haber un análisis, tenemos que hacer todo lo posible para revertirlo",

Un 60 por ciento de posesión y la mayoría de las propuestas ofensivas validaron la sensación del entrenador, " pero nos falta concretar. Católica utilizó muchos recursos y variantes, faltó un poquito de suerte", remató.

Universidad Católica marcha hasta el momento en el duodécimo lugar con 10 puntos, situación que intentará mejorar el 4 de noviembre frente a San Luis en la fecha 12.