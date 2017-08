Pablo Guede: Los que se quejan del arbitraje deben decir que ahora los favorecieron

Colo Colo superó a Palestino con dominio ofensivo, pero la reiterada falta de finiquito le negó la posibilidad al "Cacique" de abultar el 1-1 definitivo con el que cerraron el encuentro. En la cita, además, un gol mal anulado desató una polémica, la cual no fue tomada como excusa por el entrenador albo Pablo Guede.

Sin embargo, la acción sí fue usada por el DT para lanzar dardos a quienes reclaman y toman las malas decisiones arbitrales como determinantes de los resultados.

"Los que se quejan cuando los perjudican, tienen que hablar ahora y decir que los favorecieron. Yo jamás hablé de los árbitros", acusó el estratega.

En su análisis del choque, Guede consideró que se hizo "un gran partido, hicimos todo lo que debíamos para ganar, y bueno, hoy no quizo entrar la pelotita. Los chicos lo dejaron todo, hicieron todo lo que estaba en sus manos para ganar y fuimos superiores al rival".

"Yo creo que hoy el equipo estuvo bien, buscó en todo momento el arco rival, y yo creo que se redunda todo lo que podamos analizar en que no fuimos capaces de meter un segundo gol y lo tuvimos. Metimos uno, que lo anularon, el que pienso que no estuvo fuera de juego, entonces no tengo nada para decirle a los jugadores, me voy contento con el rendimiento", aseguró.

"Tuvimos bastantes oportunidades, fallamos un penal, fallamos un par de mano a mano y bueno, cuando no la metes terminas empatando o perdiendo. Merecíamos ganar el partido, pero de merecimientos esto no va", concluyó.