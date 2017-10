Pablo Guede: Polic me amenazó y nos expulsó a los jugadores

Pablo Guede no escondió su enojo. Colo Colo perdió en Temuco y el estratego apuntó sus críticas al cuarto árbitro, Patricio Polic, y aseguró que por su culpa el cuadro "albo" tuvo tres expulsados, acusando que incluso lo amenazó.

"El cuarto árbitro nos expulsó a los jugadores. El pidió las amarillas para -Benjamín- Berríos, que expulsaran a -Oscar- Opazo, a -Matías- Zaldivia y a -Esteban- Paredes. Después me amenazó y yo me quedé calladito, no le dije nada ni lo insulté", relató el argentino.

"Polic me amenazó y le está arruinando la carrera a un árbitro excepcional como César Deishler", insistió Guede, quitándole culpa al primer juez, indicando que "manejó bien el partido".

Respecto a la descontrolada discusión que protagonizó fuera del camarín de los árbitros, reveló que en ese momento "le pedí a Deishler que denuncie a su compañero. No lo insulté y si reaccioné mal fue contra otras personas que nos estaban empujando".

"No estamos heridos"

Por último, el entrenador se refirió a la caída con los albiverdes y sostuvo que su equipo no quedó herido en la lucha por el título.

"No estamos heridos. Van a tener que hacer mucho más para que no ganemos el campeonato. No nos rendiremos hasta el último partido. Después de eso, que sea lo que Dios quiera", cerró.