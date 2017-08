Pablo Guede tras la caída con U. de Concepción: No estuvimos finos

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, apuntó a la falta de claridad ofensiva de su equipo en la caída ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

"No tuvimos la chispa para desbordar las veces que lo hicimos. No estuvimos claros en ataque, no estuvimos finos y no pudimos anotar el segundo gol", comentó.

En la misma línea, sostuvo que "no estuvimos en el nivel que mostramos en el partido con O'Higgins", dando como ejemplo el caso de Felipe Campos, figura ante los rancagüinos, pero que "no le salió nada hoy".

Pese a la caída, tampoco mostró una mayor autocrítica y aseguró que "defensivamente no corrimos peligro. Nos atacaron dos veces y nos hicieron dos goles".

Por último, de cara al Súperclasico de la próxima fecha, Guede evitó anticiparse e indicó que el estado físico de Esteban Paredes se evaluará día a día para ver si podrá estar ante Universidad de Chile.