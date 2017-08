Resumen: Everton y Unión Española comparten el liderato del Torneo de Transición

Este martes se completó la tercera fecha del Torneo de Transición y dos clubes quedaron al tope de la tabla de ubicaciones: Everton y Unión Española, pues Colo Colo empató 1-1 con Palestino en La Florida.

En el primer encuentro de la fecha, los "hispanos" lograron una importante victoria por 2-0 sobre O'Higgins en Rancagua gracias a las anotaciones de César Pinares y Carlos Muñoz, logrando ponerse en la cima del torneo.

El sábado, en tanto, fue el turno de Everton de Viña del Mar que empató por 1-1 en San Carlos de Apoquindo con Universidad Católica pese a comenzar ganando con el gol de Iván Ochoa. El empate fue obra de Diego Buonanotte, ambos de penal.

En la jornada dominical, Universidad de Chile tenía la opción de quedar como exclusivo líder del torneo, pero San Luis le propinó un 2-0 en Quillota que dejó a los azules en la cuarta ubicación. Los golazos del triunfo "canario" fueron obra de Braulio Leal y Ronald González.

Colo Colo igualó 1-1 con Palestino en el partido que cerró la fecha, disputado en La Florida. Jorge Valdivia abrió la cuenta para el equipo de Pablo Guede, mientras Marcos González marcó el gol de la paridad.

Resultados de la fecha

Viernes 11 de agosto

- O'Higgins 0-2 Unión Española, Estadio El Teniente. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 42' Pablo Aránguiz (UE) ; 0-2: 68' Carlos Muñoz (UE)

Sábado 12 de agosto

- Curicó Unido 1-1 Santiago Wanderers, Estadio La Granja. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 26' Mario López (SW); 1-1: 77' Nelson Rebolledo (CU).

- Deportes Temuco 0-0 Huachipato, Estadio "Germán Becker". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Universidad Católica 1-1 Everton, Estadio San Carlos de Apoquindo. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 21' Iván Ochoa (EVE); 1-1: 26' Diego Buonanotte (UC).

Domingo 13 de agosto

- San Luis 2-0 Universidad de Chile, Estadio "Lucio Fariña". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 53' Braulio Leal (SL); 2-0: 61' Ronald González (SL)

- Universidad de Concepción 0-0 Deportes Antofagasta, Estadio "Ester Roa". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Audax Italiano 1-3 Deportes Iquique, Estadio Bicentenario de La Florida. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 6' Manuel Villalobos (DI); 1-1: 18' Bryan Carrasco (AI); 1-2: 57' Gonzalo Bustamente (IQU); 1-3: 66' Leonardo Espinoza (IQU).

Martes 15 de agosto

- Palestino 1-1 Colo Colo, Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 27'; Jorge Valdivia (CC), 1-1: 31'; Marcos González (PAL)

Tabla de posiciones

1. Everton 7 puntos (+5)

2. Unión Española 7 (+3)

3. San Luis 6 (0)

4. Universidad de Chile 6 (0)

5. Colo Colo 5 (+2)

6. Deportes Iquique 4 (+1)

7. Deportes Temuco 4 (+1)

8. Palestino 3 (0)

9. Huachipato 4 (-1)

10. Santiago Wanderers 3 (0)

11. U. de Concepción 3 (0)

12. Deportes Antofagasta 3 (0)

13. Audax Italiano 3 (-2)

14. Universidad Católica 2 (-1)

15. Curicó Unido 1 (-2)

16. O'Higgins 0 (-6)

* Aún no juegan por la tercera fecha.

Goleadores

Con 3 goles: Roberto Gutiérrez (Palestino) y Bryan Carrasco (Audax Italiano).

Con 2: Gustavo Lorenzetti (U. de Chile), Hugo Droguett (U. de Concepción), Patricio Rubio (Everton), Juan Cuevas (Everton), Jorge Valdivia (Colo Colo).

Cuarta fecha

Viernes 18 de agosto

Audax Italiano vs. Deportes Temuco. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 19 de agosto

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica. 11:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Unión Española vs. San Luis, 15:30 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Domingo 20 de agosto

Deportes Iquique vs. Curicó, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Así se resuelve el Transición

Campeón: Será el equipo que acumule más puntos durante las 15 fechas del torneo.

Descenso: El equipo que ocupe la posición 16 de la tabla de coeficiente de rendimiento que considera la temporada 2015-2016 (Apertura y Clausura) y el Torneo de Transición, jugará una definición contra el elenco de Primera B que gané el derecho a disputar este encuentro.

Clasificación a Copa Libertadores: El equipo que resulte campeón obtendrá el cupo como Chile 2 y se sumará a Universidad de Chile (Chile 1). Además, el que termine segundo jugará contra Colo Colo una "final de subcampeones" para dirimir el Chile 4. El otro boleto (Chile 3) se lo queda el campeón de Copa Chile.

Clasificación a Copa Sudamericana: El tercero y el cuarto de la tabla serán Chile 2 y Chile 3 del torneo. En caso que estos elencos ya estén clasificados a torneos internacionales los cupos corren a los siguientes equipos de la tabla.