Sifup descartó paralización para la primera fecha del Transición

El presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, descartó una paralización de los torneos nacionales para este fin de semana, por lo cual se disputarán los partidos válidos por las tres divisiones del fútbol chileno.

"El fútbol chileno no puede parar porque un presidente no quiere pagar", dijo el timonel del Sifup, en medio de la polémica surgida luego que el club Barnechea fuese incapaz de cancelar la cuota para inscribirse en Primera B.

De acuerdo a lo que señaló García durante el día, intentó convencer al timonel del elenco "huaicochero", Armando Cordero, para que se inscriban en la Segunda División, opción que le dio la ANFP luego de no cancelar la cuota pactada con anterioridad.

Durante la presente jornada sí se regularizó la situación de los clubes de la tercera categoría del fútbol chileno Independiente de Cauquenes y Naval de Talcahuano, por lo cual están en regla para disputar el campeonato.

No habrá paro en el fútbol. Confirma G. García del @sifup "el fútbol chileno no puede parar pq un pdte no quiere pagar " @Cooperativa