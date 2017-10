Juan Pablo Gómez: Enfrentar a un equipo grande siempre es una prueba de fuego

El lateral de Unión Española Juan Pablo Gómez reconoció que el duelo del líder del Transición este domingo, ante Colo Colo, es una "prueba de fuego" y cree que los rojos pueden hacer una buena presentación en el Estadio Monumental.

"Es un partido muy lindo, que cualquiera quiere jugar, habrá un marco de público muy importante y siempre enfrentar a un equipo grande es una prueba de fuego", declaró el futbolista que anotó en el 4-2 de los "hispanos" ante Deportes Iquique.

"Ya enfrentamos a dos -equipos grandes-, y ha sido muy competitivo el torneo, no creo que haya sido la única prueba de fuego, hemos tenido varias, tengo fe que podemos hacer un buen partido el domingo", agregó.

Luego, Gómez destacó a Sebastián Jaime, quien anotó dos goles ante los nortinos.

"Me alegro mucho por él, lo venía buscando hace un tiempo, no se le quería dar, es un jugador importante para nosotros, genera muchísimo y no solo en lo ofensivo, así que si él está con confianza seguramente podrá entregar más de sus condiciones al plantel y eso nos va a beneficiar", sentenció.

Unión Española, líder del Transición con 24 puntos, enfrenta a uno de los escoltas, Colo Colo, este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la duodécima fecha.