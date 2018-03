Martín Palermo: En U. Católica veo reflejado a nuestro equipo del semestre pasado

El técnico de Unión Española, Martín Palermo, anticipó que el domingo sus pupilo tendrán un duro desafío ante Universidad Católica, elenco en el cual dijo ver reflejado el rendimiento de los rojos en el segundo semestre del 2017.

"Veo reflejado en lo de Católica a nosotros el semestre pasado, cada jugador que entraba respondía y hoy por varias circunstancias no lo hemos podido encontrar", manifestó agregando que confía plenamente en sus dirigidos.

"Viéndolos entrenar esta semana uno confía pleno en encontrar respuesta en el equipo, obviamente que genera una mayor motivación el hecho de jugar contra el puntero del campeonato, invicto, que ha ganado todos los partidos", lanzó

"Es un rival que está con confianza, muy parecido al campeoanto pasado nuestro que conseguía resultados y con el resultado a favor uno puede mejorar cosas y hacer crecer al equipo, como lo hace Católica; nosotros debemos volver a ser ese equipo del semestre pasado que nos llevó a pelear el campeonato", comentó.

Consultado sobre si Claudio Guerra tendrá chances de reemplazar a Diego Sánchez en el pórtico, el ex futbolista dijo que "todos tienen opciones, en relación a que uno busca en el mejor rendimiento del equipo, para poner en cancha al mejor que esté. Lo evaluaremos en cancha el sábado".

Por último dijo que no se siente con la presión de partir del club por rendimiento: Creo que sentirse uno fuera tendría que no llegar a ese punto, si siento esa situación como límite, extrema, que por un partido estás fuera, no estaría acá".

Unión visita el domingo a Universidad Católica desde las 20:30 horas (23:30 GMT).