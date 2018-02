Martín Palermo: Hay cosas que valoro de Marcelo Bielsa y otras que no comparto

El director técnico de Unión Española, Martín Palermo, se refirió a la influencia que ha tenido el fútbol de Marcelo Bielsa en Chile, asegurando que aunque hay cosas que valora y que las tiene incorporada de su ex técnico en la selección argentina, hay otras de las que se diferencia.

"Son maneras de jugar. No significa que no acepte y me guste algunas maneras de jugar o de trabajar de Bielsa. En el modelo chileno esa manera de jugar llevó a la Selección chilena a lo más alto", comenzó diciendo en diálogo con La Tercera.

"Tuve a Bielsa como técnico y hay cosas que valoro y las tengo incorporadas en mi modo de ser. Hay otras cosas que no las comparto. Cada uno ve el fútbol a su manera", agregó sobre su compatriota.

Respecto al rótulo de "versero" que se le endosa a los técnicos argentinos, Palermo se desmarcó: "En mi caso, no. Yo hablo lo justo y lo preciso. No me gusta hablar mucho, porque uno puede confundir. Cada uno será cómo es. Algunos serán más de hablar y mostrar su trabajo en palabras".

"Quizás no tengo yo eso. Quizás con los años podré cambiar y podré cambiar con mi forma de hablar. Pero no es mi forma, ni tampoco mi manera de ver el fútbol. Los hechos son como uno ve el fútbol. Se contrata por capacidad", expuso.

Finalmente, habló del empate ante Sport Huancayo en Copa Sudamericana. "El planteo que nos propuso, en todo momento, contrarrestó nuestras posibilidades de juego. Eso no significa que lo hiciéramos tan mal, sino que también hay que destacar que el rival lo hizo bien. Los partidos de Copa son así", sentenció.