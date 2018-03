Pablo Aránguiz: Ante U. de Concepción podemos sacarnos la espina de la fase Pre Libertadores

El volante de Unión Española Pablo Aránguiz reconoció que en el plantel "hispano" ven con buenos ojos el duelo de este sábado ante Universidad de Concepción, para sacarse la "espina" de la serie en que los penquistas vencieron a los rojos por el cupo a la Copa Libertadores.

"Creo que es una linda posibilidad para sacarnos la espinita de la fase de la Pre Libertadores y vamos a buscar el partido para quedarnos con los tres puntos en nuestra casa", manifestó.

Además, el joven futbolista dijo que esperan levantar el irregular momento por el que atraviesa el equipo que dirige Martín Palermo.

"Queremos conseguir luego los tres puntos en casa, llevamos tres partidos empatando", expresó el atacante.

En el duelo con el equipo del campanil no podrán participar los esionados Angelo Pizzorno, Ramiro Carrera y Gary Tello; los dos primeros se perderán el partido de revancha con Sport Huancayo, por Copa Sudamericana de la próxima semana, no así el ex curicano.

El duelo ante los estudiantile está programado a las 20:30 horas (23:30 GMT) de este sábado en el Estadio Santa Laura.