Palermo tras empate con Curicó: Es primera vez como entrenador y jugador que me sucede algo así

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, no encontró explicación clara para el empate 4-4 que cedió su escuadra en la visita a Curicó Unido, en un partido en el cual ganaban 4-1 y en el cual los "torteros" se encontraban con 10 jugadores.

"La sensación es difícil de poder explicar. Un partido que prácticamente tenías ganado. Hasta el último minuto uno no se puede relajar, como quizás nos pudimos haber relajado", lanzó de entrada el argentino.

"Me es difícil poder hacerle una evaluación tan rápida con un partido como se dio y ser claro en una explicación. Hubo muchos errores, pero la verdad es que es la primera vez que me sucede, como entrenador y jugador, tener un partido a favor y terminar empatando de la manera que se hizo, me es difícil darle una explicación clara", señaló.

"No fuimos inteligentes en relación al resultado que teníamos a favor y cometimos muchos errores", prosiguió el ex goleador de Boca Juniors, quien profundizó en su idea sobre que "no se pueden dar esas ventajas".

"El fútbol es para inteligentes y para vivos. Si en situaciones así no se saca la capacidad desde la experiencia o el carácter de un equipo, es difícil dar explicaciones del resultado", terminó.