Sebastián Jaime: Quiero continuidad y ser el jugador que fui hace años en Unión Española

Sebastián Jaime, nuevo refuerzo de Unión Española, conversó con los Sospechosos de Siempre en Cooperativa sobre su regreso al cuadro hispano, señalando que su motivo es el tener más continuidad, ya que en Universidad Católica "seguiría siendo un relevo".

"En lo personal, lo que yo busco es tener más continuidad y ser el jugador que yo fui hace años en Unión Española. Mario Salas me pidió seguir en la UC, pero yo quería tener más minutos, pues con Católica seguiría siendo un relevo", explicó.

Asimismo, expresó que "en Unión tengo más posibilidad de jugar. Tenía que aprovechar que Martín Palermo ya me había llamado cuando estuvo en Arsenal y ahora me volvió a llamar. Era tentador y ahora esto a sus órdenes".

Entre sus argumentos, también sostuvo que "Unión Española siempre está peleando cosas importantes. Ahora jugará un repechaje de Copa Libertadores, y su cuerpo técnico estuvo bien en el último torneo. Estoy contento de vestir nuevamente esta camiseta".

Mario Salas me dijo que estaba en deuda conmigo

Jaime, quien defendió la camiseta "Cruzada" en 2016, explicó como fue su paso por el club precordillerano, revelando que el técnico siempre se sintió en "deuda" por los pocos minutos que le otorgó.

No obstante, el delantero trasandino reconoció que ese escenario ocurrió porque "cuando llegué, el torneo (Clausura 2015-16) ya había comenzado y Mario mantuvo el equipo. Y en el segundo semestre, los delanteros que estaban arriba estaban funcionando demasiado bien".

Me gusta jugar como centrodelantero

El ariete también se refirió a su futura posición en el terreno de juego, ya que por Universidad Católica jugó en posiciones más retrasadas y ocupando las bandas.

"No me he juntado con el cuerpo técnico, así que eso se verá en el transcurso de su pretemporada. Siempre me gustó estar como centrodelantero. Cuando salí goleador, jugué por el centro. También puedo jugar por afuera, sé que hay jugadores importantes en el equipo", profundizó, en relación a la competencia que tendrá con Carlos Salom y Diego Churín.

Finalmente, se refirió al cupo como jugador extranjero, asegurando que comenzará las gestiones para obtener la nacionalización chilena.

"Lo estoy pensando, es un tema complejo y hay que ver el presente. Nacionalizarme ayudaría mucho para el futuro que viene en mi carrera", concluyó.