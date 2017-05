Unión Española anunció la salida de Johnny Ashwell de la gerencia

Unión Española anunció este lunes la salida de Johnny Ashwell desde la gerencia del club, mediante un comunicado publicado en su sitio web.

El elenco "hispano" agradeció la "tarea desempeñada por durante estos años" al ex futbolista de Universidad de Chile, deseando "el mayor de los éxitos en sus futuros emprendimientos profesionales".

Consultado por su salida, Ashwell señaló a La Tercera que Jorge Segovia fue quien le comunicó la decisión, indicando que "lo llamé para comenzar a ver el tema de los refuerzos y me comunicó que no seguía. No me lo esperaba. No había indicios de que se fuera adoptar a una decisión así".

Al mismo tiempo, U. Española informó que Santiago Perdiguero, presidente de la Comisión Fútbol de los rojos de Santa Laura, será el gerente de la institución de forma interina.