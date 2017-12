Unión Española consiguió el préstamo de un joven volante de la U para la temporada 2018

Unión Española empezó a armar el plantel para la temporada 2018. En ese sentido, Sebastián Amar Carvallo (18 años) se convirtió en el primer refuerzo del cuadro hispano.

Según informó el diario La Estrella de Antofagasta, el volante ofensivo llegó en calidad de préstamo por año desde Universidad de Chile y tendrá la misión de enfrentar el campeonato local y la Copa Sudamericana 2018.

"Me tomo este paso con mucha tranquilidad y obviamente si está la chance de poder jugar lo haré de la mejor manera, como lo hacía en mi anterior club (U. de Chile), pero para ganarse una camiseta hay que trabajar muy duro", indicó Amar.

Agregó que "estoy completamente preparado para este gran desafío que se me viene. Todos los clubes a nivel profesional son exigentes, pero hay que trabajar, nada más".

Además, contó lo difíciles momentos que vivió las últimas semanas, porque no pudo terminar la temporada con la sub 19 de la U, ya que su madre falleció producto de un cáncer.

"Pensaba solo en mi madre cuando estaba en Santiago. Me fui a los 11 años a la U y desde entonces no estuve mucho tiempo con ella, por eso ahora quise aprovechar lo más que pude antes que se me vaya. Ya perdí a mis dos hermanos y ahora a mi madre, pero eso me ha hecho más fuerte y duro. Obvio que es doloroso, pero hay que seguir adelante", relató la nueva incorporación hispana.