Andrés Vilches: Deportes Iquique cambió el técnico y querrá mostrarse

Universidad Católica intentará estirar su racha perfecta en el Campeonato Nacional este domingo cuando visite en Calama a un Deportes Iquique que estrenará director técnico luego de vivir un opaco arranque de temporada.

Ante las palabras del nuevo entrenador celeste Miguel Riffo, quien avisó que saldrá en busca del triunfo, el atacante "cruzado" Andrés Vilches habló en conferencia de prensa sobre la amenaza que representan los nortinos, aunque restó presión al asegurar que la UC se enfoca en "demostrar lo que venimos haciendo".

"Nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros. Iquique cambió de técnico, él conoce el medio local y el equipo rival querrá mostrarse. Nosotros solo nos preocupamos de hacer nuestro juego y demostrar lo que venimos haciendo", dijo el centro delantero.

Este jueves, el DT de la "franja" Beñat San José adelantó que el ariete David Llanos y el zaguero Benjamín Kuscevic quedarán fuera de la convocatoria del fin de semana por lesiones, algo que da una oportunidad a Vilches para ingresar como titular.

"Es lamentablemente la lesión de David, porque él venía jugando. En lo personal estoy triste porque es mi amigo. Si me toca ingresar a mi, me pone contento, es una posición que conozco, pero aún la semana no termina y no sabemos la formación", aseguró el oriundo de Talcahuano.

De esta forma, la formación "universitaria" estaría compuesta por Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Germán Voboril; César Fuentes, Luciano Aued, Diego Buonanotte; Marcos Bolados, Andrés Vilches y David Henríquez.

El partido entre la UC y los "dragones celestes" será este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y podrás seguirlo junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y junto al Marcador Virtual de Cooperativa.cl.