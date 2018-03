Aued se enojó con publicación de un matutino: Esas cosas hacen que el fútbol se contamine

El futbolista argentino de Universidad Católica Luciano Aued se molestó luego de la publicación que hizo el diario La Tercera el lunes con una entrevista en la cual, supuestamente, responsabilizó a la filosofía de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli de los fracasos del fútbol chileno en el ámbito internacional.

La nota del matutino fue titulada "Luciano Aued: Esa forma de juego que se tiene en Chile termina haciendo que pierdas... Bielsa, Sampaoli, esa cultura", lo que, a juicio del volante, fue "con mala intención".

"Se malintencionó algo que yo dije, la verdad es que me molestó mucho, porque en la nota el contenido no fue lo que quise reflejear y el título lo pusieron con mala intención", dijo este martes en San Carlos de Apoquindo.

"No me gustó para nada, me enojó mucho, esas cosas hacen que el fútbol se contamine... cierto sector que vive un poco del fútbol en cierta parte con esas cosas lo contamina, no reflejó lo que quise decir", prosiguió el ex Racing.

"Al contrario, estaba dando un elogio de lo que dejó Bielsa, Sampaoli, y terminaron poniendo un título como que dije que el fracaso del fútbol chileno era por esa ideología, la verdad es que me molestó muchísimo", remató Aued.

El presente de la UC

Para el próximo partido de Universidad Católica, ante Unión Española, la UC puede recuperar a Diego Buonanotte, quien practicó con normalidad este martes, y David Llanos, quien se empieza a recuperar de una contractura.

De todos modos, Aued analizó el presente futbolístico de los estudiantiles: "Somos un equipo más práctico, sabemos con la calidad que contamos, la calidad del plantel que tenemos", explicó.

"Si uno es consciente de sus limitaciones, lo termina transformando en virtud. Tenemos individualidades que pueden marcar la diferencia; nuestra fuerza es el conjunto, no tenemos grandes, grandes jugadores como para que hagan la diferencia y nos ganen partidos solos", continuó.

"Después, somos un mix -una mezcla-... cuando podemos, tratamos de imponernos con nuestro juego, manejar la pelota, crear situaciones. Somos un equipo práctico", comentó.

La UC, líder del Campeonato Nacional, jugará contra Unión Española el domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.