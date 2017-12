Beñat San José: Espero lograr resultados que devuelvan a la UC al éxito

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, dijo que su intención en el cuadro estudiantil es devolverlo al éxito a base de resultados, en una entrevista con el medio español Marca.

"Es una nueva etapa, e importante, poder dar este salto a una de las grandes ligas de Sudamérica. Espero poder hacer un gran trabajo y corresponder a esa confianza con buen fútbol y unos resultados que devuelvan al club al éxito", señaló el ibérico en diálogo con la publicación de su país natal.

En ella, dijo que el fútbol sudamericano se encuentra poco valorado: "Las imágenes que llegan, muchas veces, no son las mejores. Las canchas no son tan buenas y eso chirría aquí".

"Pero las ligas sudamericanas son muy complejas. En Bolivia, para ganarla, debes ser un técnico, o un jugador, muy versátil. Lo mismo juegas a nivel de mar, que en la sierra o en la altura de La Paz, a 3.700 metros, con césped que no es tan bueno", agregó.

Sobre su salida de Bolívar, donde fue bicampeón y logró un cupo en Copa Libertadores, indicó que "teníamos un proyecto muy grande y estaba muy ilusionado en esa Libertadores, pero el fútbol me ha dado esta oportunidad de Chile y no podía dejar pasarla. Estoy seguro de que me podré despedir de ellos pronto".