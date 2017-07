Benjamín Kuscevic y la jugada de la polémica: El árbitro tomó la decisión correcta

El defensor de Universidad Católica Benjamín Kuscevic atendió a la prensa en San Carlos de Apoquindo y analizó la polémica jugada que se dio en el empate 0-0 ante Universidad de Concepción, la cual terminó con el árbitro Felipe González retractándose de un penal sancionado a favor de los penquistas por una posición de adelanto previa.

En la jugada, el juez de línea no levantó la banderola por el off-side de Lepe, algo que provocó discusiones de ambos bandos.

Ante eso, Kuscevic, a quien el balón le dio en la mano en el área, dijo que el árbitro acertó en dar pie atrás en su decisión.

"El árbitro tomó la decisión correcta. Era una jugada inválida, porque el juez de línea se demoró en levantar la bandera y el árbitro se retractó bien", dijo el defensor.

"No me fijé si levantó la bandera, y no sé quién le habrá avisado que era una jugada inválida… Tardó un poco más de lo normal, pero tomó la decisión correcta", añadió.

El defensor se refirió también a la falta de gol del cuadro cruzado y dijo que Santiago Silva no es el único responsable de marcar en el arco contrario.

"No estoy de acuerdo con esas críticas. Somos un equipo, pero se le carga la mano de los delanteros, lo mismo pasa con la defensa cuando nos hacen un gol. Es un trabajo de todos. Santiago es un gran jugador, una gran persona y esperamos que ojalá se le den pronto los goles, sobre todo por él", explicó.

Su llamado a la selección sub 21

El joven zaguero también tuvo palabras para su nominación a la selección sub 21 que jugará ante Francia el 1 de septiembre en París.

"Siempre es un orgullo representar a la selección, porque es para lo que no trabaja y espero hacerlo lo mejor posible y mantener un alto nivel cada vez que me nominen. Si me preguntabas antes, te hubiese dicho que quería estar", dijo.

"Yo trabajo para hacerlo lo mejor posible y como consecuencia de eso, estará en la selección. Me toco estar en la sub 16, en la sub 17 y en la sub 20, y siempre he tratado de la mejor forma, y si en un futuro se da alguna nominación a la adulta, espero hacerlo de la mejor forma", añadió.